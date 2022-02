Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Samstag - Tag des verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeugs?

Neuhofen/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Im Laufe des Samstages (26.02.2022) kam es zu insgesamt fünf Einsätzen der Polizeiinspektion Schifferstadt, wo jeweils ein vermeintlich verkehrsbehindernd abgestelltes Fahrzeug Auslöser war. In zweien dieser Fälle gipfelten die Situationen in Köperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen: In Neuhofen in der Burggasse stritten sich gegen 10:30 Uhr zwei Parteien über einen Pkw, der gegenüber einer Garage - vermeintlich behindernd - abgestellt wurde. Die sechs Beteiligten im Alter von 17 bis 57 Jahren schubsten und schlugen sich gegenseitig, so dass mindestsens zwei davon verletzt wurden (blutende Wunde im Gesicht, Prellungen durch Sturz zu Boden). Es war sogar ein Säugling in die Auseinandersetzung involviert, der jedoch unverletzt blieb. In Dannstadt-Schauernheim kam es gegen 11:50 Uhr in der Hauptstraße vor einem Imbiss zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen, weil durch ein Fahrzeug eine Einfahrt über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten zugeparkt war, während die Insassen Essen kaufen wollten. Zwischen den elf Beteiligten im Alter von 15 bis 52 Jahren kam es "nur" zu Bedrohungen und Beleidigungen; ein Beteiligter verhielt sich außerdem gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten*innen verbal aggressiv. In beiden Fällen wurden mehrere Strafverfahren gegen die handelnden Personen eingeleitet. Darüber hinaus erfolgen Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde, die bei Feststellung möglicher Ungeeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr Maßnahmen in eigener Zuständigkeit im Bereich des Fahrerlaubnisrechts treffen kann. Hierbei ist nicht entscheidend, ob man in der zugrundeliegenden Situation Führer eines Kraftfahrzeuges gewesen ist.

