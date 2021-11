Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Küchenbrand - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.11.2021, kurz vor 12:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Klettgau-Erzingen zu einem Küchenbrand. In der betroffenen Wohnung hatte sich Öl beim Zubereiten des Essens entzündet. Ein Löschversuch mit Wasser schlug fehl. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Küche wurde jedoch komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte bei rund 50000 Euro liegen. Die Feuerwehr und vorsorglich auch der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

