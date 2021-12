Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch ins Vereinsheim

Täter scheitern an Holztür

Emmerich (ots)

Zwischen Dienstag (14.12.2021), 22:30 Uhr und Mittwoch (15.12.2021), 06:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Vereinsheim an der Straße Am Stadion.

Im Eingangsbereich versuchten sie dann eine verschlossene Holztür, die in den dortigen Gastraum führt aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei dem Versuch, so dass es den Tätern nicht gelang, in weitere Räume einzudringen.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell