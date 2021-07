Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Möhnesee (ots)

In der Nähe zur Sperrmauer bemerkte ein Zeuge am Sonntag (11. Juli), gegen 21.35 Uhr, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Bei Eintreffen der Polizei an der Möhnestraße, befanden sich weder Bargeld noch Zigaretten in dem Gerät. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

