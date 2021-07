Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Brandstifter

Soest (ots)

Zeugen bemerkten am Sonntagmorgen (11. Juli), gegen 06.45 Uhr, aus einer schmalen Gasse am Herzog-Adolf-Weg Rauch. In der Gasse, hinter einem Gebäudekomplex mit einem Supermarkt, sahen sie dann eine brennende Mülltonne. Sie verständigten unverzüglich die Feuerwehr, die den Brand löschte. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein kleinerer Teil der nahegelegenen Hausfassade beschädigt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

