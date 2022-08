Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Südbrookmerland - Mit parkendem Auto kollidiert

Norden - Radfahrerin war betrunken

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In der Kleinen Mühlenstraße in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein Unbekannter auf einem dortigen Parkplatz gegen einen blauen Mercedes-AMG GLE und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der unbekannte Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Mit parkendem Auto kollidiert

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Südbrookmerland mit einem Auto am Straßenrand kollidiert. Der Mann fuhr gegen 12 Uhr auf der Straße Kuhlerplatz und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen geparkten Mitsubishi und schob diesen etwa 30 Meter weiter. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Mitsubishi entstand Totalschaden.

Norden - Radfahrerin war betrunken

Eine betrunkene Radfahrerin ist am Mittwoch in Norden mit einem Pkw kollidiert. Die 39-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Straße Am Kalkwarf in Richtung Ulrichstraße und geriet offenbar nach links, wo sie mit einem geparkten Mitsubishi zusammenstieß. Verletzt wurde niemand, jedoch wurden das Fahrrad und der Pkw beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell