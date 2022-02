Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220209.1 Probsteierhagen: Mehr als jedes zehnte Fahrzeug bei Geschwindigkeitsmessung zu schnell

Probsteierhagen (ots)

Die Beamten der Polizeistation Schönberg haben Montagmittag eine Geschwindigkeitsmessung an der Landesstraße 50 in Probsteierhagen durchgeführt. Mehr als jedes zehnte Fahrzeug fuhr zu schnell. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Im Zeitraum von 13 Uhr bis 14:30 Uhr maßen die Polizisten am Ortseingang die Geschwindigkeit von rund 200 Fahrzeugen, die aus Richtung Schönberg kamen. 21 davon fuhren über 60 im dortigen 50er-Bereich. Ein Fahrer fiel mit 86 Stundenkilometern auf, so dass ihn ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten.

Ein weiteres Fahrzeug wurde mit knapp 80 km/h gemessen, zwei fuhren über 70. Die Fahrerinnen beziehungsweise Fahrer erhalten jeweils einen Punkt in Flensburg sowie Bußgelder in Höhe von 180 beziehungsweise 115 Euro.

Die Geschwindigkeit von sechs weiteren Wagen lag im Bereich zwischen 66 und 70 Stundenkilometern (70 Euro Bußgeld). Elf Fahrzeuge fuhren zwischen 61 und 65 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro bedeutet.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft gleichartige Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell