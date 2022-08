Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht vor Seniorenheim

Norden - Mofafahrer war betrunken

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Dornum - Radfahrer verletzt

Westerende-Kirchloog - Fahrer eines dunklen Pkw gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht vor Seniorenheim

Vor einem Seniorenheim an der Hauptstraße in Hage kam es bereits Anfang Juli zu einer Verkehrsunfallflucht, die bisher nicht aufgeklärt werden konnte. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 06.07.2022, 10.45 Uhr, und dem 07.07.2022, 16 Uhr. Ein bislang Unbekannter stieß auf dem Parkplatz mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Audi A1 und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Eine unbekannte Person hinterließ an dem beschädigten Pkw vor Ort einen blauen Notizzettel mit Daten, die leider keiner beteiligten Person zuzuordnen sind. Die Polizei bittet den Verfasser des blauen Zettels sowie mögliche Zeugen der Unfallflucht, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Mofafahrer war betrunken

Ein betrunkener Mofafahrer ist am Donnerstag in Norden von der Polizei gestoppt worden. Der 31 Jahre alte Mann fuhr gegen 8.40 Uhr auf der Doornkaatlohne, als er von den Beamten angehalten wurde. Ein Atemalkholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen 36 Jahre alten Autofahrer auf der Julianenburger Straße in Aurich angehalten. Die Beamten stoppten den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Sie stellten fest, dass er offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Neßmersiel verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr wollte ein 57-jähriger BMW-Fahrer von einem Grundstück auf die Dorfstraße fahren und übersah hierbei offenbar den von links kommenden Radfahrer. Der 87-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Westerende-Kirchloog - Fahrer eines dunklen Pkw gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Westerende-Kirchloog (Gemeinde Ihlow) sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 22.10 Uhr ein 35 Jahre alter Renault-Fahrer auf dem Heuweg in Richtung Westerende, als ihm ein dunkler Pkw entgegenkam. Der Fahrer des dunklen Wagens geriet offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass der Renault-Fahrer ausweichen musste. Der 35-Jährige kollidierte mit einem Baum. Verletzt wurde er nicht. Der unbekannte Fahrer des dunklen Pkw setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Autofahrer unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell