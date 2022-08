Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Straftäter wurde verhaftet

Norderney - Versuchter Einbruch in Hotel

Hage - Tätlicher Angriff

Norden - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Straftäter wurde verhaftet

Fahnder der Polizei Aurich haben am Freitag einen 35 Jahre alten Straftäter verhaftet. Der Mann aus Aurich hatte mehrere offene Haftbefehle wegen Betrug und Körperverletzung. Insgesamt hatte er eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten zu verbüßen. Im Rahmen der Fahndung und Ermittlungen konnten die Beamten der Polizei Aurich den 35-Jährigen am Freitag in einer Wohnung in Moormerland antreffen und ihn festnehmen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Norderney - Versuchter Einbruch in Hotel

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zu Freitag auf Norderney. Eine bislang unbekannte Person betrat in der Nacht eine Hotelanlage im Herrenpfad und versuchte sich Zutritt zu einem Hotelzimmer zu verschaffen. Die Person wurde jedoch gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Der oder die Unbekannte trug einen dunklen Pullover mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Hage - Tätlicher Angriff

Ein 55-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen bei einem Einsatz in Hage Polizeibeamte und Rettungskräfte angegriffen. Der 55-Jährige sollte mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Der Mann widersetzte sich der Maßnahme, spuckte, schlug und trat um sich. Die Notfallsanitäter und eingesetzten Polizeibeamten wurden mit Tritten und Schlägen getroffen. Einem Notfallsanitäter biss der Mann in den Finger. Der Sanitäter wurde leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Der 55-jährige Beschuldigte konnte schließlich im Rettungswagen fixiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Norden - Pedelec gestohlen

Am Montag ist in Norden, Am Markt, ein Pedelec gestohlen worden. In Höhe der Hausnummer 6 entwendete ein Unbekannter zwischen 8 Uhr und 16 Uhr ein schwarzes Elektrorad der Marke Zündapp. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

