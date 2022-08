Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Wittmund - Unfall auf der Bundesstraße

Landkreis Wittmund

Esens/Bensersiel - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagmorgen ist in Esens ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 9.40 Uhr war ein 41 Jahre alter Ford-Fahrer aus Baden-Württemburg auf der Straße Westerburer Polder unterwegs und wollte nach links in Richtung Bensersiel fahren. Hierbei übersah er offenbar einen 63 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen, der geradeaus über die Hauptstraße fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde schwer verletzt, die 28 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford leicht. Es waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Wittmund - Unfall auf der Bundesstraße

Auf der B210 in Wittmund kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein 40 Jahre alter Opel-Fahrer aus Wittmund war gegen 16.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Wilhelmshaven unterwegs und wollte nach links in die Isumser Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 64-jährigen Seat-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen, der ihm entgegenkam, und stieß mit ihm zusammen. Der 40-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

