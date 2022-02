Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl mit Multitool-Werkzeug - Bundespolizei stellt 16-Jährigen

Essen - Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagmittag (13. Februar) soll ein Jugendlicher in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Essen mehrere Gegenstände entwendet haben. Bundespolizisten stellten kurze Zeit später fest, dass er ein Multitool griffbereit in seiner Jackentasche führte.

Gegen 12:50 Uhr informierte eine Drogeriekette im Essener Hauptbahnhof die Bundespolizei. Demnach soll ein 16-Jähriger in der Filiale Ware in Wert von knapp 20 Euro entwendet haben.

Der Jugendliche gab gegenüber den Beamten an, dass er in seiner Jackentasche griffbereit ein sogenanntes Multitool habe. Dieses Multifunktionswerkzeug stellten die Beamten sicher und belehrten den jungen Mann über die Folgen.

Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mülheimer mit zur Bundespolizeiwache und informierten seine Erziehungsberechtigten über den Sachverhalt. Kurze Zeit später gaben die Beamten den Jungen in die Obhut seines Vaters.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die am Mittwoch beginnende Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen hin.

Weitere Informationen können Sie unter der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5140858 entnehmen.

