FW-Schermbeck: Katze in Not

Schermbeck (ots) - In der vergangenen Nacht wurde der Löschzug Altschermbeck um 2.12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Mittelstraße alarmiert. Hier wurde die Unterstützung der Feuerwehr benötigt, um eine Wohnung zu öffnen. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr endete der Einsatz um 2.35 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Ellen ...

