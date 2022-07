FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots) - Der Löschzug Schermbeck wurde heute mit dem Einsatzstichwort "Person in Aufzug" um 18:28 Uhr zur Erler Straße alarmiert. Kurz nach der Alarmierung wurde die Feuerwehr in Kenntnis gesetzt, dass bereits ein Hausmeister vor Ort war und die Hilfe der Feuerwehr nicht mehr benötigt wird. Aus diesem Grund endete der Einsatz um 18:32 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Ellen Großblotekamp ...

