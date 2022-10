POL-IZ: 221005.4 Brunsbüttel: Hydraulikhammer entwendet

Itzehoe (ots) - Am Dienstagabend haben Jugendliche in Itzehoe den Reifen eines Fahrzeugs zerstochen. Ein Zeuge beobachtete das Trio, das schließlich vom Ort flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz vor 20.00 Uhr hielt sich der Zeuge in seinem Garten in der Schubertstraße auf, als er ein Zischen vernahm und daraufhin zur Straße blickte. Er sah drei Jugendliche, die an einem Auto im Wendehammer standen, von ...

mehr