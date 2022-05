Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit vier Pkw

Euskirchen (ots)

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw ereignete sich am Mittwochmittag (11.55 Uhr) an der Kreuzung Kölner Straße/Appelsgarten. Ein 41-jähriger aus Dahlem sowie ein 59-Jähriger aus Euskirchen standen mit ihren Fahrzeugen bei Rotlicht an der dortigen Ampel. Ein 41-Jähriger Euskirchener erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf die beiden stehenden Fahrzeuge auf. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 44-Jährigen Euskirchenerin beschädigt. Die beiden 41-Jährigen wurden durch den Auffahrunfall verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

