POL-OG: Fischerbach - Sachbeschädigung mit Fahrerflucht, Zeugenaufruf

Fischerbach (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro hatte ein Fahrer eines Opels am Dienstag, nach dem Parken in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 28, zu beklagen. Nach aktuellem Sachstand müsste ein noch unbekannter Fahrer gegen 16 Uhr an dem geparkten Kraftfahrzeug vorbeigefahren sein und hierbei dessen rechte Fahrzeugseite, von der Beifahrertür bis hin zum Radlauf hinten rechts, beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Rufnummer 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen.

