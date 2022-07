Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach, L94 - Zeugenaufruf nach Unfall

Oberharmersbach (ots)

Der Lenker eines Lkw dürfte am Dienstagnachmittag für einen Schaden am Hyundai eines anderen Verkehrsteilnehmers verantwortlich gewesen sein. Der Pkw-Fahrer hatte gegen 14:30 Uhr auf der Fahrt von Oberharmersbach in Richtung Löcherberg die Absicht einen entgegenkommenden Lkw an einer Spitzkehre die Vorbeifahrt zu ermöglichen, indem er nach rechts steuerte und anhielt. Nach dem aktuellen Sachstand kam der Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt jedoch auf die andere Gegenfahrbahn und touchierte mit der linken Seite des Aufbaus das hintere linke Eck des Kraftfahrzeugs. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt ohne Anzuhalten fort, konnte jedoch in Biberach gestoppt werden. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich unter der Rufnummer 07835 54749-0 mit den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach in Verbindung zu setzen.

