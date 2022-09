POL-PPWP: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Kaiserslautern (ots) - Ein 29-Jähriger hat am Donnerstag versucht, aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt Klamotten im Wert von knapp 370 Euro zu stehlen. Der mutmaßliche Dieb verstaute zwei Pullover und eine Jogginghose in seinem Rucksack, dann wollte er das Geschäft schnurstracks verlassen. Einem Detektiv war das Treiben aufgefallen. Er stoppte den Mann und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des ...

