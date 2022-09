Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Fußgängerin wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt

Neuhausen ob Eck (ots)

Bei einem Unfall in der Straße "Im Morgen" ist am Montagmittag kurz vor 13 Uhr eine 77-jährige Frau von einem Auto erfasst worden. Eine 57-jähriger Toyota- Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Garagenzufahrt von einem Grundstück auf die Straße und erfasste dabei die 77-Jährige Fußgängerin, die auf dem angrenzenden Gehweg die Einfahrt querte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die 77 Jahre alte Frau in eine Klinik. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

