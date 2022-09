Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen

Kreis Rottweil) Betrunkene Autofahrerin (19.09.2022)

Schramberg (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Montagmorgen gegen 11 Uhr auf der Aichhalder Straße. Eine Zeugin meldete der Polizei eine Frau mit einem Mazda, die in Schlagenlinien fahrend unterwegs sei. Die Polizei konnte die Fahrerin mit ihrem Mazda in der Aichhalder Straße stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 49-jährige Fahrerin deutlich betrunken war, was ein Alkoholtest bei ihr mit über 2,3 Promille unterstrich. Ein Arzt entnahm der Dame eine Blutprobe, ihren Führerschein behielt die Polizei ein. Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren und handelte sich eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell