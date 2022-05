POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss

Varen/Bockhorn (ots) - Vers. schwerer Diebstahl aus Geschäftsraum Bockhorn- Im Tatzeitraum vom 10.05.2022 bis 13.05.2022 versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters und der Zugangstür in ein Geschäft in der Langen Straße in Bockhorn einzubrechen. Die Täter schafften es jedoch nicht in den Geschäftsraum vorzudringen, so dass es beim Versuch ...

