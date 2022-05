Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 13.05.-15.05.22

Jever (ots)

E-Scooter ohne Versicherung:

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 16:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Jever in der Jeverschen Straße in Schortens im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein sogenannter E-Scooter durch den 56-jährigen Fahrzeugführer im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein gleichgelagerter Sachverhalt ereignete sich am Sonntag, gegen 10.30 Uhr in der Mühlenstraße in Jever, wo ein 14-jähriger einen nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr führte. Da es sich bei einem handelsüblichen E-Scooter um ein Elektrokleinstfahrzeug handelt, unterliegt dieser der Versicherungspflicht. Die Weiterfahrt wurde dem jeweiligen Fahrzeugführer untersagt und Strafverfahren sowohl gegen die Fahrzeugführer als auch gegen die Fahrzeughalter eingeleitet.

