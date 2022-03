POL-BN: Bonn/Region: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen durch angebliche Mitarbeiter:innen von Europol und Interpol

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach fünf bislang unbekannten jungen Männern, die am Montagabend (14.03.2022) einen 27-Jährigen in Duisdorf beraubt haben sollen. Zur Tatzeit gegen 20:00 Uhr ging der Geschädigte nach dem Einkauf in einem Supermarkt Am Burgweiher über den Weiherpfad in Richtung ...

mehr