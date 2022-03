Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 27-Jähriger bei Straßenraub verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach fünf bislang unbekannten jungen Männern, die am Montagabend (14.03.2022) einen 27-Jährigen in Duisdorf beraubt haben sollen.

Zur Tatzeit gegen 20:00 Uhr ging der Geschädigte nach dem Einkauf in einem Supermarkt Am Burgweiher über den Weiherpfad in Richtung Bahnhofstraße, als ihm die dunkel gekleideten Heranwachsenden im geschätzten Alter von 20 Jahren entgegenkamen. Ein junger Mann aus der Gruppe soll den 27-Jährigen dann geschubst und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben, während zwei weitere versuchten, ihn an den Armen festzuhalten. Im folgenden Gerangel wurde der Geschädigte ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Die Unbekannten entnahmen außerdem Bargeld aus der Geldbörse des 27-Jährigen und liefen in Richtung Bahnhofstraße davon.

Der Geschädigte ging nach Hause und verständigte die Polizei. Die Männer wurden im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Zwei der Tatverdächtigen können nach bisherigen Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,70 m groß - dünne Statur - helle Hautfarbe - Bart - Kapuzenpulli mit Reißverschluss.

Zweite Person: Etwa 1,80 m groß - dunkle Hautfarbe.

Ein weiterer Jugendlicher soll zu einem Dutt gebundene Haare getragen haben, ein weiterer weiße Schuhe.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Gruppe der Tatverdächtigen am Montagabend in Duisdorf aufgefallen ist oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell