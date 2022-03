Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220301-2-pdnms Schlägerei in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 28.02.2022 um 18.35 Uhr kam es in Eckernförde, auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Straße Hörst zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Haupttäter, 45 und 51 Jahre alt, aufeinander ein und verletzen sich dabei schwer. So soll unter anderem eine metallene Kette zum Schlagen verwendet werden. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden anderen Personen wurden nicht verletzt.

