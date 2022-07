POL-PDTR: Unfallverursacher lässt beschädigten PKW an Unfallstelle zurück und flüchtet

Baldringen - Lampaden (ots) - Am Sonntagmittag kam es in den Gemarkungen Baldringen und Lampaden zu Flächenbränden, die aufgrund des beherzten und schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren und herbeieilender Landwirte rasch bekämpft wurden. In Baldringen brannte die abgemähte Fläche eines Getreidefeldes. In Lampaden, zwischen Obersehr und dem Dreikopf, brannte eine Wiesenfläche. Aus Vorsichtsgründen wurden ...

