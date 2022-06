Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Auto auf Parkplatz beschädigt, Zeugenaufruf

Kehl, Goldscheuer (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat die Fahrerin eines VW nach der Nutzung des Parkplatzes vor einem Lebensmittelgeschäft in der Römerstraße zu beklagen. Sie hatte ihr Auto am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr dort geparkt, als sie kurze Zeit später Beschädigungen am Heck ihres Volkswagen feststellen musste. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen konnte, werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 um Kontaktaufnahme gebeten. /ma

