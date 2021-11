Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Traktors und einer Heumiete in 18249 Qualitz

Qualitz (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 hörte ein vorbeifahrender Bürger gegen 20:30 Uhr in 18249 Qualitz, auf der Hauptstraße aus Richtung einer Stallanlage zunächst, einen lauten Knall und sah dann in diesem Bereich auch einen Feuerschein. Nach seinem Notruf kamen die Feuerwehren aus Qualitz, Warnow, Baumgarten und Bützow zum Einsatz. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen geriet ein ca. 6 Monate alter Traktor aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf eine unmittelbar neben dem Fahrzeug befindliche und ca. 80 Ballen umfassende Heumiete über. Der Traktor brannte aus. Die Heumiete war ebenfalls nicht mehr zu retten und brannte, durch die Feuerwehr kontrolliert, ab. Eine weitere nahegelegene Heumiete konnte durch wässern vor Schaden bewahrt werden. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 125.000 EUR Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren zum Verdacht der Brandstiftung wurde eingeleitet. Im Auftrag Sebastian Engler Polizeihauptkommissar Polizeirevier Bützow

