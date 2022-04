POL-LIP: Dörentrup - Betrug

Lippe (ots) - Am Do., 14.04.2022 kommt gegen 18:00 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Hindenburgstr. in Hiddessen aus ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Unfall verletzt sich der Motorradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden muss; sein Motorrad wird abgeschleppt. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

