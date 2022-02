Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Körperverletzung

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr spazierte ein 29-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Hund am Kopernikusweg. Ein unbekannter Mann beleidigte den 29-Jährigen und er echauffierte sich über die Anwesenheit des Hundes. Das war dem unbekannten Mann jedoch nicht genug und er schlug im weiteren Verlauf auf den 29-Jährigen ein und sprühte ihm mit Pfefferspray in das Gesicht. Als der 29-Jährige sein Gesicht mit den Händen schützte, wurde ihm noch in den Rücken getreten. Der Lippstädter konnte über sein Handy den Notruf absetzen. Darauf flüchtete der Angreifer.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02941-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell