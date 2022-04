POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots) - (lw)Mit einer Presseveröffentlichung vom 14.04.2022 bat die Polizei Lippe die Bevölkerung um Mithilfe bei einer Fahndung nach einem 13-jährigen Jungen aus Barntrup. Der Junge hatte sich aus einer pädagogischen Einrichtung, in der er untergebracht war, entfernt. Der Junge wurde am Abend des 16.04.2022 in Bösingfeld angetroffen, in Gewahrsam genommen und einer pädagogischen Einrichtung in Horn-Bad ...

mehr