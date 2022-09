Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Randen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (19.09.2022)

Blumberg (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen ist es am Montag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Randen und Neuhaus am Randen gekommen. Zwei Sattelzüge begegneten sich auf der B 27, wobei sich beide Laster mit den Außenspiegeln und ihren Aufliegern streiften. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Sowohl der in Richtung Blumberg fahrende 57-jährige Fahrer eines Daimler Benz Actros mit Rottweiler Kennzeichen (RW-), als auch der entgegenkommende 49-jährige Fahrer eines Volvo Sattelzugs mit Schweizer Kennzeichen (AG-) beschuldigen sich gegenseitig, jeweils nicht rechts gefahren zu sein. Zum Unfallzeitpunkt sollen hinter beiden Lastern Autos gefahren sein, deren Insassen den Unfallhergang möglicherweise beobachten konnten. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07702 4779361 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell