Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Diebstahl aus Gaststätte

Attendorn (ots)

Zwischen Dienstag (13. September, 18:30 Uhr) und Mittwoch (14. September, 08:30 Uhr) haben unbekannte Täter ein mobiles Gerät zur Bestell-Erfassung aus einer Gaststätte in der Straße "Am Biggedamm" gestohlen. Am Mittwochmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin bei Reinigungsarbeiten, dass mehrere Schränke in dem Bewirtungsräum geöffnet waren und augenscheinlich durchwühlt wurden. Wie die Täter in die Gaststätte eingedrungen sind, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm diese. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

