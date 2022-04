POL-ST: Lengerich, Verkehrskontrollen an neuer Polizeiwache

Rheine (ots) - Am Friedrich-Ebert-Ring - nahe der Straße Lange Riege - ist ein Firmen-Transporter aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Montag (25.04.22), 18.00 Uhr, und Dienstag (26.04.22), 06.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür an dem weißen Citroen Jumper ein. Vom Armaturenbrett entwendeten sie nach Angaben des Geschädigten ein Tablet der Marke Huawei. Täterhinweise liegen nicht vor. ...

