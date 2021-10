Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Fluchtversuch verhindert(/) Zoll nimmt zwei Männer auf einer Baustelle fest

Bochum (ots)

Ein Mann versteckt sich im Keller. Der Zweite klettert über einen Zaun und flieht in den Wald - vergeblich: Auf einer Baustelle in Bochum hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund am 6. Oktober 2021 zwei Männer bei der Schwarzarbeit entdeckt. Die Männer, 24 und 33 Jahre alt, liefen zunächst davon und versteckten sich, doch die Beamten entdeckten sie und nahmen sie vorläufig fest.

Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei bosnische Staatsangehörige. Um in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen zu können, brauchen sie einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. Doch die beiden Männer hatten nur einen bosnischen Reisepass dabei. Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verfügten sie nicht.

Gegen die Männer wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Über ihren weiteren Verbleib entscheidet die Ausländerbehörde.

Auch der Auftraggeber der Beschuldigten muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Ihn erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

