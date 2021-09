Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Mit Drogen zum Shoppen

Zoll stellt bei 20-Jähriger knapp 1/2 Kilo Heroin sicher

Gelsenkirchen (ots)

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund kontrollierten am 27. September gegen 13 Uhr einen Pkw mit niederländischer Zulassung, der auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs war.

Als sich der Streifenwagen des Zolls vor den Wagen der 20-jährigen niederländischen Fahrerin setzte, entschloss sie sich, die Autobahn an der Ausfahrt "Gelsenkirchen-Buer" zu verlassen. Die Zöllner nahmen jedoch ebenfalls die Ausfahrt und kontrollierten die junge Frau bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Als Grund für ihre Reise gab sie an, in Gelsenkirchen einkaufen zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen, hochsteuerbaren Waren oder mehr als 10.000 Euro Bargeld verneinte sie, wirkte aber deutlich nervös auf die Zöllner.

Bei der anschließenden Durchsicht des Fahrzeugs fanden die Beamten hinter dem Fahrersitz einen Karton, in dem sich in einer Tüte zwei Pakete mit einer bräunlichen Substanz befanden. Die Fahrerin gab daraufhin an, dass es sich um Drogen handle. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Heroin.

"Insgesamt konnten 462 Gramm (brutto) Heroin sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert hätte bei über 20.000 Euro gelegen" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund.

Die junge Frau wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

