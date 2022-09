POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots) - In dem Kreisverkehr "Stellwerkstraße / In der Wüste" hat sich am Dienstag (13. September) gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei befand sich ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer bereits in dem Kreisverkehr, als eine 26-jährige Autofahrerin in diesen einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Er lehnte eine Behandlung durch einen Rettungswagen ...

mehr