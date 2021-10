Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 60-Jähriger gewaltsam bestohlen - Bundespolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstages (21. Oktober) sollen Unbekannte einem 60- Jährigen das Portemonnaie am Bochumer Hauptbahnhof entwendet haben. Als dieser sich wehrte, stießen die Unbekannten den Mann, so dass er die Treppe hinunterstürzte. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Gegen 03:15 Uhr suchten zwei Männer (20, 17) die Wache der Bundespolizei in Bochum auf. Sie berichteten von einem Raub, der an einem Treppenaufgang zu einem Bahngleis stattgefunden haben soll. Vor Ort trafen die Beamten auf den Geschädigten, welcher sehr aufgebracht war. Er gab an, dass ihm seine Geldbörse samt Inhalt gewaltsam von zwei ihm unbekannten Personen entwendet worden sei. Als er versucht habe diese wiederzuerlangen, soll einer der Männer ihm einen Tritt gegen sein Bein versetzt haben. Durch diesen Stoß sei er dann die Treppe hinuntergestürzt. Anschließend seien die Männer in Richtung des Buddenbergplatzes aus dem Bochumer Hauptbahnhof geflüchtet.

Während der Fahndung nach den Tätern, kam ein 38-Jähriger auf die Einsatzkräfte zu und gab an, gesehen zu haben, wie der Bochumer bestohlen wurde. Jedoch sprach der Zeuge von einem Täter. Zur Sachverhaltsklärung wurden der Zeuge und der Geschädigte der Wache zugeführt. Dort warteten bereits die zwei weiteren Zeugen. Die Bundespolizisten notierten Personalien der Beteiligten. Zur Sachverhaltsklärung befragten die Beamten die Zeugen und der Geschädigte erneut. Die Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet.

Der Wert des erlangten Diebesgutes beläuft sich auf über 300 Euro. Der Geschädigte gab an, nicht verletzt zu sein und eine ärztliche Versorgung nicht notwendig sei.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen zwei unbekannte Personen ein. *RO

