Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb durch Zeugen gestellt

Olpe (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Dienstag (13. September) gegen 11:50 Uhr in der Martinstraße in Olpe ereignet. Dabei stahl ein polizeibekannter 31-Jähriger mehrere Bekleidungsstücke und flüchtete in Richtung Kürkölner Platz. Zwei Mitarbeiterinnen bemerkten den Diebstahl und folgten dem Tatverdächtigen. Dieser konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizisten stellten die gestohlene Bekleidung sicher und fanden weiteres Diebesgut. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

