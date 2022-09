Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Olpe (ots)

Zwischen einem 58-jährigen Radfahrer und einem Pkw hat sich am Dienstag (13. September) gegen 18:25 in dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf / Stellwerkstraße" ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei fuhr die 41-jährige Pkw-Fahrerin in den Kreisverkehr aus Richtung Stellwerkstraße ein. Zeitgleich befand sich ein Pedelec-Fahrer in dem Kreisverkehr, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem E-Bike im dreistelligen Eurobereich.

