Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat erwischt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg: (ots)

Sonntagmorgen nahmen Bundespolizisten drei Männer am Bahnhof Berlin - Ostkreuz vorläufig fest, die zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn bestohlen haben. Sie sollen am heutigen Montag einem Richter vorgeführt werden.

Gegen 4 Uhr fiel das Trio den zivil eingesetzten Bundespolizisten am Bahnhof Berlin - Ostkreuz aufgrund ihres für Taschendiebe typischen Verhaltens ins Auge. Die Männer begaben sich gemeinsam zu einem schlafenden Reisenden in eine S-Bahn der Linie S7. Während sich einer der Männer zu dem schlafenden 33-Jährigen setzte und dessen Mobiltelefon aus der Hosentasche zog, deckten seine Komplizen die Tat ab. Die Einsatzkräfte gaben sich kurz darauf als Polizeibeamte zu erkennen und nahmen die drei moldauischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Der bestohlene 33-jährige Berliner erhielt sein Smartphone noch vor Ort von den Beamten zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen die Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen soll das Trio auf Weisung der Staatsanwaltschaft Berlin im Laufe des heutigen Montags einem Richter zur Entscheidung über ihren weiteren Verbleib vorgeführt werden.

