POL-OE: Besitzer von Fernbedienung gesucht

Lennestadt (ots) - In der Zeit von Freitag (9. September, 18 Uhr) bis Montag (12. September, 07:30 Uhr) haben bisher unbekannte Täter eine Geldkassette aus einem Autohaus in der Fredeburger Straße in Langenei gestohlen. Wie die Täter in die Büroräume gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm diese. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer ...

