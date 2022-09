Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw hat sich heute Morgen (14. September) gegen 05:30 Uhr auf der B 236 in Höhe der Firma Remondis ereignet. Dabei befuhren sowohl die 33-jährige Pkw-Fahrerin als auch der Radfahrer die Straße aus Maumke kommend in Richtung Grevenbrück. Aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

