Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (13.09.2022) kam es um 13:47 Uhr zu einem Unfall auf der L687 (Lenscheider Straße) zwischen Rönkhausen und Wildewiese. Ein Lastwagen befuhr die Straße bergauf in Richtung Wildewiese. Im Bereich einer Kurve verlor der 36-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen mit Schotter beladenen LKW und kippte mit diesem schließlich auf die linke Seite. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Motorradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und geriet zum Teil unter die Ladung. Der 65-jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht von einer Lebensgefahr auszugehen. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn war die Straße über mehrere Stunden hinweg gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell