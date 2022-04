LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitagabend fuhren drei Fahrzeuge aus Stedten kommend in Richtung Berlstedt. In der Ortslage Berlstedt befanden sich alle Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur. Die 67-jährige Fahrerin des ersten Fahrzeugs versuchte fälschlicherweise linksseitig in den Kreisverkehr einzufahren und rangierte anschließend ein Stück zurück. Dies bemerkte die dahinterfahrende 27-Jährige und setzte zurück. Dabei fuhr sie ...

