Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag fuhr ein 82-jähriger Fahrzeugführer mit seiner 78-jährigen Beifahrerin aus Mechelroda kommend in Richtung Tamfurt Mellingen. Nach ca. 800 Metern durchfuhr er eine Rechtskurve. Er folgte nicht dem Kurvenverlauf, sondern fuhr geradeaus auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Er musste durch Kameraden der FFW Mellingen aus dem Pkw geborgen werden und wurde schwer verletzt. Die Beifahrerin konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

