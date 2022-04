LPI-J: Ohne Fahrschein mit zwei Haftbefehlen

Weimar (ots) - Am Samstagvormittag warfen unbekannte Täter in der Washingtonstraße einen größeren Stein auf die Windschutzscheibe eines geparkte Pkw Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an der Scheibe sowie der Motorhaube. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

