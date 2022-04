Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 03.04.2022

Apolda (ots)

Medieninformation

Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 3. April 2022 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Samstag, 02.04.2022, 22:50 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw Mercedes durch Polizeibeamte in der Gemeinde Mattstedt kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am 01.04.2022, 21:15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Apolda, Bachstraße. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Bachstraße in Richtung Heidenberg. In der Folge setzte der verantwortliche Fahrzeugführer zurück und es kam zur Kollision mit einem dahinter befindlichen Pkw Opel Zafira. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell