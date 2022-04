LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota und einem Nissan kam es am Donnerstagnachmittag in der Bürgelschen Straße in Jena. Der 77-Jährige Toyota-Fahrer befuhr die Bürgelsche Straße in Wogau stadteinwärts. Plötzlich kam der Rentner in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Nissan, wodurch an beiden Pkws erheblicher Sachschaden entstand und die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Durch einen Rettungswagen ...

