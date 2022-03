LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Einen Abstellraum in der Hermann-Danz-Straße in Hermsdorf räumten Unbekannte aus. Die Langfinger begaben sich zwischen dem 16. Februar 2022 und Sonntag, den 13. März in das Wohnhaus und öffneten gewaltsam den Abstellraum. Im Anschluss entnahmen diese mehrere elektronische Gegenstände sowie Teile eines Laufgitters und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

